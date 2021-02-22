لقاء الغنوشي وماجول: تأكيد على ضرورة التعقّل وتوخّي منهج الحوار والتشاور

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الاثنين 22 فيفري 2021، بقصر باردو سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .

وتمّ التداول بخصوص الوضع الحالي وما يتميّز به من صعوبات اقتصادية ، واستعراض الحلول الممكنة لمواجهتها لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية .

كما تمّ التطرق الى الوضع السياسي المتأزّم، والتأكيد على ضرورة التزام كل الأطراف بروح المسؤولية والتعقّل وتوخّي منهج الحوار وتكثيف التشاور .

وأكد بيان صادر عن منظمة الأعراف اليوم الاثنين، أن رئيسها سمير ماجول دعا خلال لقاءه رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب إلى إقرار برنامج عاجل لمساعدة القطاعات المتضررة ومساندتها، وإلى الإسراع بالنظر في مشروع قانون تنشيط الاقتصاد الذي تأخر كثيرا بما يمكن من تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة وخلق فرص الشغل.

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