لقاء المشيشي والطبوبي: طرح لمبادرة الحوار وتداول لملف شهداء الثورة وجرحاها

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس 07 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ومثل اللقاء فرصة للحديث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع على مستوى الجهات مع تصاعد وتيرة المطالب الاجتماعية والتنموية.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الاتحاد واستجاب لها رئيس الجمهورية.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول جملة من الملفات القطاعية المطروحة، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بعودة عمل لجنة 5 زائد 5 من أجل إيجاد مخرجات لهذه الملفات.

وأضاف الطبوبي أنه تم التداول في ملف شهداء وجرحى الثورة الذي بقي عالقا رغم مرور عشرة سنوات على اندلاع الثورة.

وعبّر الطبوبي عن أمله في أن تكون سنة 2021 سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتنامي الوعي لدى كل الأطراف بروح المسؤولية العالية نساء ورجالا من أجل انقاذ البلاد والوصول الى بر الأمان.

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