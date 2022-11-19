لقاء بين سعيّد وماكرون بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية بجربة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم 19 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، محادثة مع ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء المطول إلى أواصر الصداقة التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا، والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تدعيم هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي.

كلمات البحث :جربة;سعيد;قمة الفرنكوفونية;ماكرون