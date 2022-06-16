لقاء بين هيئة الانتخابات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

اخر تحديث : 16/06/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هيئة الانتخابات

انعقد اليوم الخميس 16 ماي 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج لقاء عن بعد بين وفد عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بالعالم افريقيا وآسيا وأمريكا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة يوم 31 ماي 2022 حول الاعداد المادي واللوجستي للاستفتاء وللانتخابات التشريعية لسنة 2022.
ومثل هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني والاجابة عن استفسارات وتساؤلات رؤساء البعثات ضمانا لإحكام تنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام.
جدير بالذكر أن لقاءً مماثلا انعقد أمس الأربعاء 15 ماي 2022 بمقر وزارة الشؤون الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الدائمة بأوروبا.


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