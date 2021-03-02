لقاء تشاوري بين 9 أحزاب وشخصيّات وطنيّة

انتظم يوم الإثنين 01 مارس 2021، لقاء تشاوري بين مجموعة من الأحزاب والشخصيّات الوطنيّة حول الوضع العامّ بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة في إطار تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف.

وكشفت السياسية سلمى اللومي الرقيق في صفحتها الرسمية الفايسبوك أن اللقاء ضمّ كلاّ من :

ـ حزب الأمل

ـ حركة مشروع تونس

ـ حزب آفاق

ـ حزب البديل

ـ حزب الرّاية الوطنيّة

ـ حزب الائتلاف الوطني

ـ الحزب الوطنيّ التونسيّ

ـ حزب بني وطني

ـ ائتلاف صمود

كما حضرت اللقاء شخصيّات وطنيّة على غرار عبد الكريم الزبيدي، الأزهر القروي الشابي، كمال العكروت، مصطفى كمال النابلي، فاضل محفوظ .

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