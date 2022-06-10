لقاء ثلاثي تونسي جزائري ليبي بقصر قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 جوان 2020 بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجيّة والجالية الوطنيّة بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونجلاء منقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، وذلك بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واطّلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على نتائج المحادثة التي جمعت وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا والتي تمحورت حول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية وكذلك بمتابعة بعض الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطوّر الوضع في ليبيا.

وجدّد رئيس الدولة التأكيد على وحدة المصير، ودعا إلى تكثيف التشاور من أجل مساعدة الأشقاء في ليبيا على التوصّل إلى حلّ سياسي ليبي-ليبي يتيح الخروج من الوضع الدقيق الذي يمرّ به هذا البلد المجاور.

وشدّد رئيس الجمهورية، كذلك، على ثقته في قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية.

كما بيّن رئيس الدولة أهمية مواصلة التنسيق على كافة المستويات سواء في ما يخص المواضيع الثنائية، أو كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

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