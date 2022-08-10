لقاء سعيد بالزاهي: تأكيد على ضرورة الإحاطة بباعثي المشاريع في نطاق الشركات الأهلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الإجتماعية.

وتناول اللقاء جملة المشاريع والبرامج المزمع إنجازها وخاصة بالنسبة لحاملي الإعاقة والإحاطة بهم.

كما تم التركيز، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإحاطة بالشباب الذين بادروا ببعث مشاريع في نطاق الشركات الأهلية وضرورة مرافقتهم خاصة في مرحلة الإنشاء والانطلاق لإنجاز مشاريع تعود بالنفع عليهم وتخرجهم من دائرة الحرمان والبطالة فيتحولون إلى مصدر للثروة وعنصرا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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