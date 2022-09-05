لقاء سعيد ببودن: تأكيد على ضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول هذا اللقاء عديد المواضيع المتعلقة بالوضع العام في البلاد، وتم التركيز خاصة على المسائل المتصلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار والترفيع في الأسعار.

وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى مشاريع المراسيم والأوامر التي تم التداول فيها في مجلس الوزراء.

كما تمّ التركيز على قضايا الفساد المستشري في عدد من القطاعات، وعلى ضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي وفق النصّ الذي نظّمه.

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