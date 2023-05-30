لقاء مرتقب اليوم بين وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية بباريس

من المنتظر أن يُؤدي وزير الخارجية، نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى باريس.

وكانت سفارة فرنسا بتونس قد أكدت أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستلتقي بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت السفارة بأن هذا اللقاء سيكون أول لقاء ثنائي يجمعها مع وزير الخارجية التونسي.

وبينت سفارة فرنسا بتونس، أن هذا اللقاء سيكون فرصة لإعادة التأكيد على دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي، وللتحاور الوثيق مع السلطات التونسية حول كامل جوانب التعاون الفرنسي التونسي، منها التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والهجرة وكذلك حول القضايا الإقليمية الواضحة ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت السفارة أن هذا اللقاء سيسمح كذلك بمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد التونسية والطريقة التي تمكن فرنسا من مساعدة تونس للتغلب على مشاكلها بشكل ثنائي.

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