لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حول الاستعداد للانتخابات القادمة

تمّ اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، تنظيم لقاء عن بعد بوزارة الشؤون الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصليـة التونسية المعتمـدة بالعالم العربي و إفريقيا و آسيا وذلك بإشراف رئيس الهيئـة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر و وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي وحضور نائب رئيس الهيئـة ماهر الجديدي و عضوي مجلس الهيئـة محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة وأعضاء لجنة المتابعة المشتركة بين الجانبين.

وتم تخصيص هذا اللقاء للتداول في الوسائل الكفيلة بالإعـداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي على ضوء القانون الانتخابي الجديد و التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية و إحداث هيئات انتخابية جديدة بالخارج و التأكيـد على الدور الهام الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية والقنصليـــة التونسية بالخارج لدى سلطات بلدان الاعتماد وتوفير الدعم اللوجستي والتنظيمي للهيئات الفرعيـة لتمكينها من آداء مهامها في أفضل الظروف المناسبة ومساهمتها في الحملات التحسيسية لحث المواطنين التونسيين المسجلين على التثبت في تسجيلهم بالقائمات الانتخابية والقيام عند الاقتضاء بتحيين مراكز الإقتراع الخاصة بهم وتعريفهم بالدوائر الانتخابية الجديدة و تسهيل الإجراءات الخاصة بالمترشحين و نشر كل ما يصدر من بلاغات و إعلانات عن الهيئـة بالصفحات الرسمية الخاصة بالبعثات و بكل وسائل الاتصال المتاحة لديها .

كما تم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى مقترحات رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصليـة من أجل تحقيـق النجاح المنشود لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

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