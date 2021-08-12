لقاحا جونسون ومودرنا في اليوم الثاني للتلقيح المكثّف

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن اللقاحات المتوفرة في مراكز التلقيح يوم 15 أوت الجاري هي جونسون اند جونسون و مودرنا.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطعيم الطلبة المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي و التلاميذ المسجلين على قاعدة بيانات وزارة التربية ممن بلغوا من السن 18 سنة بلقاح جونسون اند جونسون (جرعة واحدة فقط) وبقية الفئات من الشريحة العمرية المعنية بالتلقيح ستتلقى لقاح مودرنا.

وستكون المراكز المخصصة للتلقيح مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء.

وذكرت وزارة الصحة في بلاغها، بأن الهدف من تطعيم هذه الفئة العمرية هو انجاح العودة المدرسية والجامعيّة وإعادة الحركية للعجلة الاقتصادية من خلال تلقيح فئة عمرية تمثل الجزء الأكبر من الناشطين في القطاعات الاقتصادية والعمل سريعا على تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق الهدف الأكبر من عمليات التلقيح المكثف ألا وهو « . تلقيح قرابة 50٪ من التونسيين إلى غاية 15 أكتوبر 2021.

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