لقاح كورونا: تونس ستتسلّم 93600 جرعة خلال شهر فيفري

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم إختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة كوڤاكس.

وسيسمح هذا الاختيار بالتسريع في وصول الدفعة الأولى من الدول والترفيع في الكميات المعلنة أثناء الندوة الصحفية لوزير الصحة وفق الجدول الزمني التالي:

- وصول 93600 جرعة في شهر فيفري بدل الـ50000 جرعة المعلنة مبدئيا.

- وصول من 500000 جرعة إلى مليون جرعة بداية من شهر مارس بدل شهر أفريل.

- وصول بقية الأربعة ملايين جرعة حسب الجدول الزمني المعلن سابقا.

وسيتم التعجيل بحملة التلاقيح اعتمادا على الأولويات المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للقاحات.

كما تواصل لجنة اللقاحات في وزارة الصحة بدعم مكثف من الديبلوماسية التونسية العمل على التسريع في ملفات التزود الأخرى سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف على غرار مبادرة الاتحاد الإفريقي.

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