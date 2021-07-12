للتونسيين المسافرين إلى قطر: حجر صحي في فندق لـ10 أيام مع تحليل PCR في اليوم التاسع

تنطلق قطر اعتبارا من اليوم الاثنين، بتطبيق إجراءات جديدة للسفر والعودة، فضلا عن إعادة فتح الباب أمام السياح.

وسيخضع القادمون من دول القائمة الحمراء إلى الحجر الصحي في الفندق لمدة 10 أيام، واختبار لفحص كورونا في اليوم التاسع.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة القطرية اليوم، فإن قائمة الدول الحمراء تشمل 10 دول عربية هي العراق ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

في المقابل، هناك 11 دولة عربية في القائمة الصفراء تشمل الأردن والجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وعمان والسعودية والإمارات وجزر القمر وجيبوتي.

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