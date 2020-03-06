للحد من التسيّب: وزارة أملاك الدولة تلزم كافة موظفيها بالانضباط الإداري

أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة، مذكرة عمل حول احترام التوقيت الإداري.

ودعت الوزارة المديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين إلى ضرورة مراقبة تفعيل النقاط الآتي ذكرها :

1 – المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعوان والتثبت من حالات المباشرة الفعلية من عدمها ورفع المخالفات إلى المصالح المختصة بالوزارة، كالحرص على تفعيل إجراءات الرقابة وذلك بما يتوفر من وسائل تثبت الوجود بمركز العمل منها التقليدية كورقة الحضور، مع ضرورة وضع الأعوان لتوقيعهم الرسمي وعدم الإكتفاء بالإمضاء بالأحرف الأولى أو الإلكترونية على غرار أجهزة البصمة وذلك قصد الحد من الغيابات غير الشرعية .

2 – التأكيد على كافة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بضرورة احترام التوقيت الإداري والإمتثال للتراخيص المسبقة عند الحاجة، للمحافظة على مردودية المرفق الإداري.

3 – العمل على تفعيل إجراءات خصم الأجر بعنوان كل غياب غير شرعي، تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الإنجاز الفعلي للعمل.

4 – تفعيل إجراءات الإحالة على أنظار مجلس التأديب في صورة تعدد الغيابات دون موجب، وخاصة منها المتعلقة بتدليس الإمضاء حيث تصبح الإحالة متأكدة.

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