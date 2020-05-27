للحد من انتشار سوسة البطاطا: وزارة الفلاحة تنصح بهذه الإجراءات

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن حشرة عثة البطاطا أو سوسة البطاطا (Phtorimaea operculella) تعد من الآفات الأكثر خطورة على درنات البطاطا وخاصة في مرحلة التخزين حيث تتسبب في حفر العديد من الأنفاق مما يؤدي إلى إصابتها ببعض الفطريات والبكتيريات التي بدورها تتسبب في مرض التعفن الذي تنتج عنه خسائر فادحة تصل إلى 50% من الإنتاج.

وللحد من أضرار الحشرة، أوصت مصالح وزارة الفلاحة بـ:

– القيام بالإجراءات الوقائية للتقليل من حدة الإصابة والمتمثلة في التخلص من بقايا النباتات المصابة والقيام بعملية التحضين للحدّ من إصابة الدرنات بالحشرة وحمايتها من أشعة الشمس ومواصلة عمليّة الري إلى آخر أسبوع قبل بداية التّقليع والحرص على أن تتمّ عمليّة التّقليع في الصّباح الباكر أو مساءا والقيام بفرز الدرنات المصابة والمتعفّنة وعزلها عن المخزون والحرص على تنظيف محلاّت الخزن ومداواتها إضافة إلى القيام بعمليّة الخزن الأولي.

– التدخل بالمداواة باستعمال المبيدات البيولوجيّة المصادق عليها في الغرض. ويمكن لمنتجي البطاطا المتعاطين للخزن التقليدي الانتفاع بدعم في شكل مبيد لحماية مخزناتهم من أضرار الحشرة أثناء الخزن النّهائي فقط وفقا لمقتضيات منشور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة عدد 83 بتاريخ 14 ماي 2020.

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