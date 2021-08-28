للراغبين في التلقيح من غير المسجلين ٔو لم يتلقّوا SMS وسنهم فوق 40 عاما: وزارة الصحة تُوضّح

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار تنفيذ اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد- 19 فبالنسبة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على منظومة Evax أو لم يتلقّوا الإرسالية يمكنهم الإلتحاق بأحد مراكز التلقيح بداية من الساعة منتصف النهار (12:00) شريطة:

-الإستظهار ببطاقة هوية

-الموافاة برقم هاتف جوال ليتسنّى الإتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الأولى.

كلمات البحث :تلقيح;وزارة الصحة