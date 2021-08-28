للراغبين في التلقيح من غير المسجلين ٔو لم يتلقّوا SMS وسنهم فوق 40 عاما: وزارة الصحة تُوضّح

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار تنفيذ اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد- 19 فبالنسبة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على منظومة Evax أو لم يتلقّوا الإرسالية يمكنهم الإلتحاق بأحد مراكز التلقيح بداية من الساعة منتصف النهار (12:00) شريطة:
-الإستظهار ببطاقة هوية
-الموافاة برقم هاتف جوال ليتسنّى الإتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الأولى.
كلمات البحث :تلقيح;وزارة الصحة
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