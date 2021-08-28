للراغبين في التلقيح من غير المسجلين ٔو لم يتلقّوا SMS وسنهم فوق 40 عاما: وزارة الصحة تُوضّح

اخر تحديث : 28/08/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

عشية اليوم: انطلاق توجيه الـSMS للفئات العمرية المعنية بالتلقيح الأحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار تنفيذ اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد- 19 فبالنسبة للفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على منظومة Evax أو لم يتلقّوا الإرسالية يمكنهم الإلتحاق بأحد مراكز التلقيح بداية من الساعة منتصف النهار (12:00) شريطة:
-الإستظهار ببطاقة هوية
-الموافاة برقم هاتف جوال ليتسنّى الإتصال بهم لضبط موعد الجرعة الثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مكان تلقي الجرعة الثانية سيكون بنفس معتمدية تلقي الجرعة الأولى.


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