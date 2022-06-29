للمرة الأولى.. عرض الفيديو الترويجي الرسمي لقمة الفرنكوفونية بجربة

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، بمقر الوزارة، على لقاء إخباري ضم سفراء الدول الأعضاء والشريكة والملاحظة بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية المعتمدين بتونس. ويندرج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية استعدادا لانعقاد القمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022.

وكان اللقاء مناسبة للوزير لاطلاع الحضور على أهم المحطات التي تم إنجازها والجهود المكثفة التي تم بذلها من قبل كافة الأطراف المتدخلة، حرصا من بلادنا على توفير كافة الظروف لضمان نجاح قمة جربة التي تتزامن مع ذكرى خمسينية الفرنكوفونية. وقدّم الوزير بسطة حول تقدّم التحضيرات اللوجستية والمادية التي بلغت مراحلها النهائية والنقاشات الدائرة حول وثائق القمة ومضامينها بالإضافة إلى أهم محاور البرنامج العام بما في ذلك التظاهرات الموازية ذات الصبغة الثقافية والاقتصادية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن تونس تعتبر الفضاء الفرنكوفوني إطارا إضافيا ملائما لتدعيم التشاور والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وأنها حريصة على تعزيز التفاعل بين هذا الفضاء وبين الأطر الإقليمية والدولية الأخرى التي تنتمي إليها بلادنا بما يعزز نجاعة العمل متعدد الأطراف.

ودعا عثمان الجرندي إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل إرساء مقاربة تضامنية متجددة وإرساء آليات تعاون فعّالة للارتقاء بالعمل الفرنكوفوني بما يسهم في رفع التحديات والرهانات الماثلة أمام دول الفضاء الفرنكوفوني.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية إيلاء عناية خاصة بالبعد الإقتصادي الفرنكوفوني في إطار مقاربة تنموية مستدامة تقوم على توظيف القطاعات المستجدة على غرار الرقمنة التي تمثل المحور الرئيسي لقمة جربة.

وجدّد الوزير في ختام كلمته الدعوة لممثّلي الدول الفرنكوفونية للإسهام في إنجاح هذه القمّة ولضمان مشاركة فاعلة وبنّاءة للفاعلين الفرنكوفونيين في مختلف تظاهراتها.

وفي خاتمة هذا اللقاء تمّ، للمرة الأولى، عرض الفيديو الترويجي الرسمي للقمة الثامنة عشر للفرنكوفونية بجربة، الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية التواصلية التي اعتمدتها تونس للتعريف بالقمة والاستفادة منها لتعزيز إشعاع بلادنا كطرف فاعل على المستوى الدّولي وكوجهة سياحية تزخر بثراء ثقافي وحضاري متميز وكمنصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية داخل الفضاء الفرنكوفوني.

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