للمرة الثانية في أقل من 5 ساعات: الصاروخ الصيني التائه يمر بأمان فوق الأراضي التونسية

أعلنت الجمعية التونسية للفضاء على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مرّ بأمان فوق الأراضي التونسية للمرة الثانية في أقل من 5 ساعات، وتحديدا فوق وسط وجنوب البلاد، وهو الآن يتجه نحو ليبيا.

وأكدت جمعية الفضاء أن الصاروخ لن يعبر السماء التونسية مجددا قبل منتصف هذه الليلة .

وقد صرّح المتحدث بأسم البنتاغون « مايك هاوارد » اليوم، أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب مسار الصاروخ، ويتوقع سقوط ما سيتبقى منه على الأرض بين يوميْ 8 و 10 ماي في مكان غير محدد.

وأشارت الجمعية على صفحتها، إلى أن البنتاغون لا يخفي تحفّظه على هذه التقديرات الزمنية لأن الصين قد تكون نشرت وزنا غير دقيق للصاروخ، مما يجعل حساب مساره بدقة صعبا جدا .

يُشار إلى أن الصاروخ يزن أكثر من 22 طنا وطوله 30 مترًا

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