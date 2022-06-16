للمسجّلين في السجل الانتخابي: بإمكانكم تحيين مراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الخميس، لعموم التونسيين الذين تم تسجيلهم بطريقة آلية يوم 15 جوان 2022 وتوجيههم إلى مراكز الاقتراع الأقرب إلى عناوينهم المضمنة بوثائق هوياتهم وكذلك المسجلين القدامى أنه بإمكانهم بداية من اليوم الخميس 16 جوان وإلى غاية يوم 12 جويلية القادم القيام بتحيين المراكز الانتخابية التي يرغبون في الاقتراع فيها والتي تتناسب مع مقرات إقامتهم أو عملهم أو الأماكن التي سيكونون متواجدين فيها يوم 25 جويلية تاريخ إجراء الاستفتاء.

وللتثبت من مراكز الاقتراع التي تم تسجيلهم فيها بإمكان كل المسجلين استعمال خدمة التثبت عن طريق الهاتف الجوال *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #

ويمكن القيام بعملية التحيين عن بعد باستعمال الهاتف الجوال *194# أو عن طريق موقع الواب touenssa.isie.tn أو بالمكاتب القارة الموجودة على ذمتهم بمقرات البلديات كامل أيام الأسبوع مع ضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية فقط.

وللاطلاع على القائمة الكاملة لمراكز الاقتراع يمكن الدخول إلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات isie.tn أو إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك fb.com/isietn

كلمات البحث :استفتاء;السجل الانتخابي;مشاركة;مشاركة البنك الدولي