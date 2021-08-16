للمطعمين بلقاح موديرنا: 12 سبتمبر موعد تلقّي الجرعة الثانية

أعلن مدير عام الصحة بوزارة الصحة ومنسق عمليات التلقيح المكثف فيصل بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح موديرنا خلال اليوم الثاني من التلقيح المكثف ضد كورونا معنيون بالجرعة الثانية يوم 12 سبتمبر القادم.

ولفت فيصل بن صالح الى أن تطعيم 594141 شخصا من الفئة العمرية 18-39 سنة أمس الأحد تعتبر حصيلة جيدة رغم تخلف عدد من المدعوين لتلقي التلقيح في اليوم الثاني من التلقيح المكثف، مؤكدا أنه تم ارسال ارساليات قصيرة الى قرابة مليون و185 ألف شخص من المعنيين بالتلقيح خلال هذا اليوم معتبرا أن هذا المجهود يعد هاما في ظرف 24 ساعة فقط.

وذكر المتحدث بأن نسبة التلقيح على المستوى الوطني لهذه الفئة المذكورة بلغت 50.12 بالمائة مقارنة بعدد المدعوين، لافتا في هذا الصدد الى أن نسبة الاقبال في الأيام العادية على مراكز التلقيح تقدر بـ60 بالمائة.

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