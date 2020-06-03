للمعنيين برحلات الإجلاء: تسعيرة نزل الحجر وطريقة الخلاص

أعلن وزير السياحة محمد علي التومي خلال الندوة الصحفية المنعقدة بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء، أن التونسيين العائدين من الخارج والمعنيين برحلات الإجلاء سيخضعون للحجر الصحيّ الإجباري من تاريخ 04 إلى 14 جوان الجاري في نزل لمدّة أسبوع .

وقال الوزير إنه تمّ تخصيص 16 نزلا لإقامة العائدين من الخارج خلال هذه الفترة متوفرة قائمة بشأنها في القنصليات بالخارج، مشيرا إلى أن تسعيرتها لليلة الواحدة مع تعريفة وجبات الغداء (Pension Complète) والنقل من المطار إلى النزل ستكون حسب صنفها كما يلي:

-نزل من فئة 3 نجوم: 60 دينارا دون اعتبار الأداءات

نزل من فئة 4 نجوم: 80 دينارا دون اعتبار الأداءات

نزل من فئة 5 نجوم: 100 دينارا دون اعتبار الأداءات

وبين الوزير بأنّ خلاص النزل يكون إمّا بالدفع الكترونيا من مكان إقامته بالخارج أو عن طريق عائلته في تونس مع الاستظهار بالـ voucher.

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