لليوم الثاني على التوالي… صفر إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 11 ماي 2020 تم إجراء 448 تحليلا مخبريا من بينها 60 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين .

وتم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، كلها لحالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، كما لم يتم تسجيل وفايات جديدة واستقرّ عددها على 45 وفاة.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أكد في تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك على ضرورة استمرار التوقّي ضمن الخطط المرسومة رغم الصفر الثاني على التوالي من الإصابات بفيروس كورونا.

كما ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس إلى 727 حالة.

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