لليوم الثاني على التوالي: 13 وفاة جديدة بكورونا في صفاقس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2021، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الفيروس بالجهة منذ بداية الوباء إلى 820 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من جملة 389 تحليلا مخبريا، ما يرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 30071 حالة.

ويُقيم حاليا 192 مريضا بقسم كوفيد+ و35 مريضا بأقسام العناية المركزة، و97 مريضا بالمصحات الخاصة.

وتم في التاريخ نفسه، تسجيل 323 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 26257 شخصا.

كلمات البحث :صفاقس;كورونا;وفاة