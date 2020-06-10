لليوم السابع: صفر إصابات بالكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 9 جوان 2020، تمّ إجراء 312 تحليلا مخبريا من بينها 23 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55891.

وقد تم تسجيل 13 تحليلا إيجابيا كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة، ليستقر العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 983 حالة شفاء و49 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و55 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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