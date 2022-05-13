لمبرت: الإدارة الأمريكية مستعدّة لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ الإصلاحات

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 12 ماي 2022، Yael Lempert، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، التي تؤدّي زيارة عمل إلى تونس.

وقد كان اللقاء مناسبة أطلع خلاها الوزير المسؤولة الأمريكية عن التقدم في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بما في ذلك صياغة الدستور والإعداد للاستفتاء الشعبي في جويلية 2022 وصولا إلى الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.

وأكد في هذا السياق، على أن تنفيذ هذه الاستحقاقات سيكون وفقا للآليات الديمقراطية وما تقتضيه من شفافية ومقاربة تشاركية، مبرزا المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف ومؤكدا أن إرساء ديمقراطية صحيحة وسليمة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطن التونسي في الحرية والكرامة هو الغاية الجوهرية من التدابير التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء كذلك -في كنف الصراحة والشفافية- عددا من المسائل المطروحة، حيث أكدت Lempert استعداد الإدارة الأمريكية لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ الإصلاحات المزمعة وتقديم الخبرات الأمريكية.

كما أعربت Lempert عن معاضدة الجهود الوطنية في المجالات الاقتصادية والأمنية والتصدي للصعوبات المستجدة بسبب التطورات التي يشهدها العالم.

كلمات البحث :إصلاحات;الإدارة الأمريكية;تونس;لمبرت