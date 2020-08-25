لمحة عن وزير التربية المقترح فتحي السلاوتي

اخر تحديث : 25/08/2020

فتحي السلاوتي

أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مساء الاثنين 24 أوت 2020، تعيين فتحي السلاوتي وزيرا للتربية .
والوزير المقترح من مواليد 1960، وقد حصل على الأستاذية في الاقتصاد في تونس والدكتوراه في نفس الاختصاص من جامعة السربون.
وشغل خطة رئيس جامعة المنار ونائب رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وعضو تنفيذي في اتحاد الجامعات المتوسطية واتحاد الجامعات العربية.
وعُين عضوا في مجلس إدارة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وله عدة مساهمات علمية باللغتين العربية والفرنسية، كما حصل على وسام السعفات الأكاديمية الدولي لجهوده في تسيير جامعة تونس المنار طيلة السنوات الماضية.


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