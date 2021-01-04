لمدة شهر: اضطرابات في توزيع المياه بـ 5 ولايات

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه سيتم تسجيل بعض الإضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الأربعاء 6 جانفي 2021، بكافة معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية والجنوبية وطينة .

وسيستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بداية من الجمعة 5 فيفري 2021، ويأتي ذلك إطار برنامج الصيانة السنوية وإيقاف قنال مجردة للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية .

كلمات البحث :اضطرابات;شهر;مياه