لمدة شهر: اضطرابات في توزيع المياه بـ 5 ولايات

اخر تحديث : 04/01/2021

مياه الشرب

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه سيتم تسجيل بعض الإضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الأربعاء 6 جانفي 2021، بكافة معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية معتمديات ساقية الزيت وساقية الداير وصفاقس المدينة وصفاقس الغربية والجنوبية وطينة .
وسيستأنف توزيع الماء الصالح للشرب بصفة عادية بالمناطق المعنية بداية من الجمعة 5 فيفري 2021، ويأتي ذلك إطار برنامج الصيانة السنوية وإيقاف قنال مجردة للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية .


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