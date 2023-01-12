لمدة 3 أيام: تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، في بلاغ لها اليوم الخميس 12 جانفي 2023، عن تعليق نشاط التوزيع أيام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023.

وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن قرارها، جاء إثر الاجتماع العام لمنخرطيها، يوم 10 جانفي 2023، بسبب تواتر الزيادات في سعر المحروقات، ما كبّد مهنيي القطاع خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات ومواصلة النشاط، حسب المصدر ذاته.

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