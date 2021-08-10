لمن سنهم بين 18 و39 سنة : يوم مفتوح للتلقيح الأحد القادم

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم في إطار مواصلة تنفيذ الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19 التي أذن بها رئيس الجمهورية تنظيم اليوم الثاني لعمليات التلقيح وذلك يوم الأحد 15 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

وسيخصص هذا اليوم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة (المولودون بين 9 أوت 1981 و15 أوت 2003) والمسجلون بمنظومة evax إلى حدود 10 أوت 2021 بما فيهم التلاميذ الذين تجاوز عمرهم 18 سنة والطلبة المسجلين بمنصة التلقيح المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتولى وزارة الصحة دعوة المعنيين بالأمر عبر إرساليات قصيرة، كما سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التلقيح المخصصة والتوقيت.

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