لمواجهة كورونا: البنك العالمي يُقرض تونس 175 مليون دولار

أعلن البنك العالمي في بلاغ له، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافقوا على إقراض تونس 175 مليون دولار دعما لميزانيتها في مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة المترتبة عن فيروس كوفيد-19.

وتم اليوم توقيع الاتفاق الخاص بالعمليّة الطارئة ودعم سياسات التنمية.

ويندرج هذا الإقراض في إطار الدعم الدولي الهام والمُنسَّق الرامي لمساعدة تونس على التصدي للجائحة الصحيّة ويضم مساهمات من البنك العالمي والوكالة الألمانية للتعمير ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وتم تنسيقها على نحو وثيق مع الدعم المالي، الذّي قدمه الاتحاد الأوروبي لأغراض الاقتصاد الكلي.

ويتراوح حجم التمويلات ضمن هذه العمليّة المشتركة 600-700 مليون دولار في عام 2020 وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: « تفرض هذه الأزمة تحديات هامّة لكنّها تتيح، أيضا، فرصة لتونس لإعادة تحديد مكانتها في الاقتصاد العالمي عبر ارساء ظروف ملائمة أكثر للاستثمار وخلق مواطن الشغل في القطاع الخاص.

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