لودريان: فرنسا كتونس تساند مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية

أكد وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان في كلمة له بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، أن فرنسا كتونس تساند مساعي ممثل الأمم المتحدة لإيجاد حل للازمة الليبية، مشددا على أن الحل لا يكون إلا بالحوار بين الأطراف الليبية وبمسار سياسي يدفع نحو هذا الحل.

وبين لودريان بأن استقرار ليبيا أولوية تدعمها فرنسا وأن تواصل الأزمة يهدد أمن واستقرار المغرب العربي.

وكان اللقاء مناسبة جدّد فيها لودريان دعوة ماكرون لقيس سعيّد لزيارة فرنسا في أقرب وقت ممكن.

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