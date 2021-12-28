لويجي دي مايو: إيطاليا تدعم مشروع الإصلاحات القائم في تونس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو في تصريح صحفي عقب لقاءه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتابع بانتباه وتدعم مشروع الإصلاحات القائم في تونس، متمنيا أن تُؤدّي إلى دولة تسود فيها الحقوق.

وقال دي مايو إنّ إيطاليا ستدعم تونس لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن بلادنا شريك مثالي لإيطاليا مع التمنيات بتكثيف هذه الشراكة .

وعبّر وزير خارجية إيطاليا عن ارتياح بلاده للعمل التي تقوم به تونس في مجال الهجرة .

وأعرب لويجي دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.

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