ليبيا ترفض شرط تونس فرض حجر ذاتي على الليبيين غير الملقحين

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية الليبية بمنفذ رأس جدير « مختار المنصوري » في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن موعد فتح المنفذ لم يُحدّد بعد، مشيرا إلى أن الحركة المرورية بين البلدين مازالت متوقفة باستثناء الدبلوماسية.

وقال « المنصوري » إنه تم التواصل مع السلطات التونسية بمنفذ رأس جدير من اجل العمل على تجهيز بروتوكول صحي يضمن سلامة الطرفين.

واوضح المتحدث بأن الجانب التونسي اشترط أن يكون المسافر الليبي حاملا لشهادة تحليل لا تتجاوز 48 ساعة صادرة عن مركز معتمد، وملتزما باستعمال وحمل التعقيم في جيبه ومركبته.

وأكد » المنصوري » انه تم رفض الشرط الممثل في ضرورة حجر المسافر لنفسه فترة 10 أيام خاصة لمن لا يحمل شهادة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

كلمات البحث :حجر ذاتي;ليبيا;ليبين