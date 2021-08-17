ليبيا تفتح حدودها البرية والجوية مع تونس ابتداءً من الخميس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية « عبد الحميد الدبيبة » اليوم الثلاثاء، تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع تونس إبتداءً من الخميس المقبل مع التشديد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في خطابين من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي » عادل جمعة » إلى وزيري المواصلات والداخلية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية.

وأشار الخطابان إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين بتونس المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في ليبيا لسنة 2021 بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

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