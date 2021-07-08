ليبيا تُغلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في اجتماعه مساء اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع ابتداء من اليوم على الساعة 12:00 منتصف الليل.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية « محمد حمودة » في بيان صحفي أن هذا القرار اتخذ بعد تفاقم الحالة الوبائية في تونس وزيادة معدل الإصابات بالفيروس المتحور الهندي دلتا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد.

وأضاف حمودة بأن الدولة الليبية ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وبين » محمد حمودة » أن من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس اليوم تم اقرار ايقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الاضحى المبارك.

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