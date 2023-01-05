ليلة البارحة: إحباط 9 محاولات « حرقة » وإنقاذ 270 مجتازا

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال ليلة أمس الأربعاء، من إحباط 9 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 270 مجتازا، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الخميس 05 جانفي 2023، أنه من بينهم 214 من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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