ليلى بن علي: تصريحات منير بن صالحة مسرحية سيئة الإخراج من وحي خياله

نشرت قناة التاسعة في برنامج le rendez vous مساء اليوم الجمعة، رسالة من أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أرسلتها إلى صحفي بإكسبراس أف أم.

وأكدت ليلى بن علي في نص المراسلة، أنه لم يصدر عن الرئيس الراحل أي تصريح صحفي ولم يقبل إجراء أي مقابلة صحفية منذ أن خرج من السلطة، معتبرة التسجيل الصوتي الذي نشره المحامي منير بن صالحة وما تحدث عنه مسرحية سيئة الإخراج من وحي خياله ولا تمس البتّة بالواقع وأن ذلك يدخل في إطار المزايدات والمتاجرة باسم بن علي.

وأكدت ليلى بن علي في المراسلة بأن مذكرات بن علي التي حررها بخط يده بحوزتها وليست بحوزه بن صالحة وأنها ستتولى نشرها في الوقت المناسب.

واعتبرت ليلى أن تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن وإفشاء السر المهني موجب للتتبع الجزائي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبع أي شخص يتكلم باسم بن علي.

ونفت ليلى بن علي تحوز بن صالحة على أي وثائق تخصّ مذكرات بن علي التي حرّرها بخط يده . »

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