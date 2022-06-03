ليلى طوبال تُعلن قبولها الدعوة لحضور اجتماع اللجنة الاستشارية

أعلنت الممثلة المسرحية ليلى طوبال في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الجمعة، قبولها بالدعوة التي وُجّهت لها لحضور أوّل اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة إبراهيم بودربالة، يوم غدٍ السبت 4 جوان 2022، بدار الضيافة بقرطاج.

وكتبت طوبال في تدوينتها ما يلي:

« قبلت الدعوة وغدوة السبت 4 جوان 2022 باش نكون حاضرة في اول اجتماع للجنة الاستشارية الي يراسها العميد بودربالة، على خاطر بلادي الي نحبها وعلى خاطر مازال عندي امل في تونس اخرى ممكنة . »

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