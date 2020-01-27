لينا بن مهني في ذمة الله

فارقت الناشطة في المجتمع المدني والمدوّنة والأستاذة الجامعية لينا بن مهني صباح اليوم الإثنين 27 جانفي 2020، الحياة بعد معاناة مع المرض.

وقد ولدت لينا بن مهني في 22 ماي 1983 وهي ابنة الصادق بن مهني الذي كان من القادة اليساريين الذين عارضوا الحبيب بورقيبة في السبعينات والذين تم سجنهم وكان أحد مؤسسي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

ورشحت لجنة نوبل للسلام لينا بن مهني لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2011 على خلفية قيامها بالتغطية الإعلامية لأحداث الثورة ونشرها لصور المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الشرطة والجرحى.

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