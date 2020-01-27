لينا بن مهني في ذمة الله

اخر تحديث : 27/01/2020

لينا بن مهني

فارقت الناشطة في المجتمع المدني والمدوّنة والأستاذة الجامعية لينا بن مهني صباح اليوم الإثنين 27 جانفي 2020، الحياة بعد معاناة مع المرض.
وقد ولدت لينا بن مهني في 22 ماي 1983 وهي ابنة الصادق بن مهني الذي كان من القادة اليساريين الذين عارضوا الحبيب بورقيبة في السبعينات والذين تم سجنهم وكان أحد مؤسسي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.
ورشحت لجنة نوبل للسلام لينا بن مهني لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2011 على خلفية قيامها بالتغطية الإعلامية لأحداث الثورة ونشرها لصور المتظاهرين الذين قتلوا برصاص الشرطة والجرحى.


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