مؤتمر اتحاد الشغل في سوسة: 6 إصابات بكورونا في صفوف المؤتمرين

أعلن المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا بعد إخضاع المؤتمرين المشاركين بمؤتمر اتحاد الشغل في سوسة للتحاليل السريعة.

ودعا الغضباني في مراسلة وجهها لاتحاد العام التونسي للشغل عن طريق والي سوسة، لتأجيل عقد أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده بداية من يوم غد الخميس.

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