مؤسسة تحدّي الألفية توافق على منح تونس هبة بـ500 مليون دولار

تلقى ظهر اليوم الجمعة 02 جويلية 2021، رئيس الحكومة هشام مشيشي مكالمة هاتفية من الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية محمود باه، لتهنئته بمناسبة تصويت مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية Millenium Challenge Corporation ، الأربعاء الفارط، بالإجماع على اتفاقية الهبة بقيمة 500 مليون دولار لتونس، والتي ستكون مخصّصة للنهوض بالبنية التحتية وإحكام التصرّف في الموارد المائية وتنفيذ مشاريع في الجهات.

وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة عن سعادته بحصول تونس على هذه الهبة بعد مفاوضات ايجابية مع مؤسسة تحدي الألفية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد مؤشرا ايجابيا لمزيد التعاون بين تونس وامريكا، ويفتح الباب لتعاون أكبر في عدة قطاعات أخرى.

وثمن رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس، مؤكدا على حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية محمود باه، رئيس الحكومة بنهاية المفاوضات وحصول تونس على هذه الهبة، معبرا عن فخره بالشراكة مع حليف استراتيجي للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد تحركه السوق وإدارة الموارد الاستراتيجية الرئيسية بشكل أفضل للتونسيين.

كما أكد محمود باه وقوف مؤسسة تحدي الألفية إلى جانب تونس من اجل الاصلاح الاقتصادي، معتبرا ان هذا الاتفاق قد يفضي الى اتفاق آخر، كما ثمّن العلاقات المميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في كل المجالات

يذكر ان إتفاقية الهبة الأمريكية بـ500 مليون دولار ضمن برنامج « تحدي الألفية » ستخصص لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس وستشمل المنحة التي مدتها خمس سنوات مشاريع مصممة لجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلاد.

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