مؤشرات الأمطار حاضرة اليوم



يتواصل اليوم الاثنين 18 ماي 2020، تدفق التيارات الهوائية الشمالية بأغلب الجهات.

تكون الحرارة قريبة من المعدلات العادية لهذه الفترة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون في مستوى 32/26 ببقية الجهات، كما تصل إلى مستوى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

مؤشرات الأمطار حاضرة خلال هذا اليوم بالشمال والمناطق الغربية ومن المتوقع ان تكتسي احيانا صبغة رعدية بعد الظهر.

كما تبقى التحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري نتيجة لشدة الرياح المتواصلة بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية للبلاد.

كلمات البحث :أمطار;طقس