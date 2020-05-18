مؤشرات الأمطار حاضرة اليوم

اخر تحديث : 18/05/2020

أمطار
يتواصل اليوم الاثنين 18 ماي 2020، تدفق التيارات الهوائية الشمالية بأغلب الجهات.
تكون الحرارة قريبة من المعدلات العادية لهذه الفترة ومن المنتظر ان تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون في مستوى 32/26 ببقية الجهات، كما تصل إلى مستوى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.
مؤشرات الأمطار حاضرة خلال هذا اليوم بالشمال والمناطق الغربية ومن المتوقع ان تكتسي احيانا صبغة رعدية بعد الظهر.
كما تبقى التحذيرات سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري نتيجة لشدة الرياح المتواصلة بالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية للبلاد.


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