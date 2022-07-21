مؤشر هانلي: جواز السفر التونسي الأقوى في شمال افريقيا

احتل جواز السفر التونسي المركز الأول في شمال افريقيا والسادس عربيا في تصنيف اقوى جوازات السفر لسنة 2022 حسب « مؤشر هانلي » الصادر مؤخرا.

وجاء جواز السفر التونسي الذي يمكن أصحابه من النفاذ الى 71 بلدا دون تاشيرة في المركز 77 عالميا متقدما بمركز مقارنة بتصنيف 2021، وفق مؤشر « هانلي » لجوازات السفر الذي يقيم 199 بلدا عبر العالم.

وتقدمت تونس في منطقة شمال افريقيا على المغرب (82) والجزائر ومصر (94) وموريتانيا (87) وليبيا (104) وفق تصنيف مكتب « هانلي وشركاؤه » للاستشارة في الهجرة والاستثمار الذي يضعه استنادا الى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وصنفت تونس السادسة عربيا بعد الامارات العربية (15 عالميا) والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان (68) والبحرين (66) والكويت (59) وقطر (57).

ويتيح جواز سفر دولة الامارات العربية المتحدة، الأول عربيا (15 عالميا من ضمن 199 بلدا) النفاذ الى 176 بلدا دون تأشيرة .

وياتي جواز السفر التونسي على المستوى الافريقي في المركز 10 فيما يحتل جواز سفر السيشال المرتبة الاولى افريقيا (28 عالميا) موفرا إمكانية زيارة 153 بلدا دون تاشيرة يليه جواز سفر موريشيوس (33 عالميا) وجنوب افريقيا (55) وبوتسوانا (65) وناميبيا (70) وليسوتو (72) واسواتيني (74) ثم مالاوي (75) وتنزانيا وزمبيا (76) فتونس (77).

ويتصدر جواز سفر اليابان قائمة اقوى جوازات السفر عالميا، إذ انه يتيح لصاحبه النفاذ الى 193 بلدا دون تأشيرة متبوعا بسنغفورة وكوريا الجنوبية في المركز الثاني.

وتحتل كل من المانيا واسبانيا المركز الثالث ضمن ترتيب اقوى جوازات السفر فيما جاء جواز سفر كل من افغانستان في اخر الترتيب متيحا لاصحابه زيارة 27 بلدا فحسب يسبقه العراقي بتمكين صاحبه من النفاذ الى 29 بلدا دون التاشيرة وقبله السوري بزيارة 30 بلدا دون تاشيرة.

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