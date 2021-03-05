القمودي: ماء سد سيدي سالم المُزود للعاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس غير صالح للشرب

أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أنه قام اليوم بزيارة ولاية باجة وعاين سد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب، أن هذا الماء لا يصلح للشراب.

وبين القمودي بأن محطة التطهير بباجة تضخ مياهها العادمة والملوثة في احد روافد سيدي سالم بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية واوساخ دون أن تتم معالجتها وفق المعايير الصحية .

وحمّل القمودي مسؤولية ما اعتبرها، جريمة في حق الانسان التونسي وفي حق البيئة والطبيعة، إلى كل من والي باجة ومندوب الفلاحة بباجة والمدير الجهوي لديوان التطهير بباجة الوزير المكلف بالبيئة ووزير الفلاحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.

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