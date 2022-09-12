ماجول: واعوون بالصعوبات .. والحل يجب أن يكون تونسيا

أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول عقب لقائه مع أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، ان اتحاد الصناعة واتحاد الشغل كانا دائما إلى جانب الدولة والحكومة للخروج من الأزمات الداخلية والعالمية.

وأضاف ماجول: « ماناش مسلمين في دورنا الاقتصادي الوطني من أجل الخروج من الوضعية الصعبة لتحقيق النمو وخلق الخيرات والاستثمار والتشغيل والتصدير.. واعوون بالصعوبات .. والحل يجب أن يكون تونسيا بمعية الاقتصاد الخاص » .

وأكد ماجول أن سعيد أكد ثقته في رجال الأعمال الوطنيين الذين استثمروا في تونس ومثلوا منارة تونس في العالم.

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