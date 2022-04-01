ماجول: يجب تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي لردّ الأمل للشعب والمؤسسات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن التعاطي مع القضايا الراهنة يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية وعلى أن الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدّرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة والمسّ من استمراريتها ووحدتها.

وقال ماجول إنه أكد للرئيس دور اتحاد الصناعة الذي سيكون دائما مرافقا للحكومة ورئيس الدولة للخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكد ماجول أن منظمة الأعراف كانت دائما مع قرارات 25 جويلية، مشددا على ضرورة تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي لردّ الأمل للشعب التونسي والمؤسسات.

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