ماجول يدعو إلى حرية التنقل والاستثمار والتملك بين تونس وليبيا

انطلقت صباح اليوم الخميس 27 ماي 2021، بجربة ميدون أشغال ملتقى جربة الدولي للأعمال بحضور الحبيب شواط والي مدنين واسامة الخريجي المستشار لدى رئيس الحكومة وسمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسلط المحلية واعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني ورجال الأعمال واعضاء الوفد الليبي من سلط محلية وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين.

واعتبر رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول أن التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا بتولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، يجب ان تكون حافزا للبلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وخاصة دفع الاستثمار المشترك ورفع كل العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين، داعيا إلى رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من الحرية المطلقة في التنقل والاستثمار والتملك، وتمتيع المستثمرين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا بالحقوق نفسها.

وبين رئيس الاتحاد أن أصحاب المؤسسات في البلدين ساهموا بكل فاعلية في بناء رصيد الثقة الذي أصبح يربط بين الشعبين وفي تواصلها رغم المصاعب والظروف الطارئة، قائلا إن الفاعلين الاقتصاديين تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في بعض الفترات سواء من حيث التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، معتبرا أن المطروح اليوم تحقيق انطلاقة جديدة للتعاون الثنائي والدفع نحو اندماج اقتصادي حقيقي وشامل لأن ذلك يحقق المصلحة المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين.

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