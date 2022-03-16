ماجول يدعو لتشجيع الحرفيين للمحافظة على الصناعات التقليدية كي لا تندثر

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول خلال حضوره الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي اليوم الأربعاء، أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثّل فرصة مناسبة لإعطاء هذا القطاع المكانة التي يستحقّها حفاظا على التراث الوطني وتطويره خاصة في ظلّ ما عاناه من تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبة التسويق، داعيا الى ضرورة الاهتمام بالحرفيين وتشجيعهم للمحافظة على الصناعات التقليدية حتى لا تندثر.

ونوه رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية صالح عمامو بانخراط وزارة التربية في التعريف بالصناعات التقليدية وخاصة حرص المدارس الابتدائية ورياض الأطفال على تحسيس الناشئة بأهمية اللباس التقليدي والحفاظ على اصالتنا وهويتنا.

من جانبه، اعتبر وزير السياحة محمد المعز بلحسين أن الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يمثل مناسبة لتثمين الصناعات التقليدية واللباس التقليدي ومزيد التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري والهوية والتقاليد التونسية الأصيلة فضلا عن دوره في الترويج للوجهة التونسية في الخارج.

وأبرز الوزير الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التقليدية الذي يمثل ما بين 4 و5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ويشغل حوالي 350 ألف حرفي ومهني أغلبهم حرفيات، كما يساهم هذا القطاع في دعم التنمية الجهوية وتأطير الشباب.

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