ماجول يستقبل سفير فرنسا بتونس

استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول يوم أمس الاثنين 15 نوفمبر 2021، بمقر الاتحاد أندريه باران André PARANT سفير فرنسا بتونس.

وتناول اللقاء سبل دفع التعاون الاقتصادي الثنائي بين تونس وفرنسا حيث تم التأكيد بالخصوص على مزيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية تجسيدا لعراقة العلاقة بين البلدين وعمقها، وذلك خاصة من خلال تكثيف برامج التعاون الاقتصادية وتنويعها والتشجيع على دفع الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في البلدين، وفق بلاغ صادر اليوم عن اتحاد الصناعة.

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