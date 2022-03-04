ماجول يلتقي الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة

استقبل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول يوم الخميس 03 مارس 2022، بمقر الاتحاد يوسف خلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بحضور محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد، والمكلف بالعلاقات مع الغرفة الإسلامية.

وأكد الطرفان على مزيد دفع التعاون بين الاتحاد والغرفة الإسلامية وبين مختلف ممثلي الغرف ومنظمات أصحاب العمل في الدول الإسلامية، والعمل على مزيد دفع الاستثمار المشترك بين المؤسسات الاقتصادية في العالم الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتمثل القطاع الخاص في 57 دولة إسلامية عضوا.

وتهدف الغرفة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة وتكنولوجيا المعلومات والتأمين و إعادة التأمين، والشحن والخدمات المصرفية وتعزيز فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة في البلدان الأعضاء.

ويعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضوًا مؤسس للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ويشارك في مختلف اجتماعات أجهزتها . وقد احتضنت تونس اجتماعات الغرفة الإسلامية في العديد من المناسبات أهمها سنوات 1994، 2001 و 2014.

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